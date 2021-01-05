Мінцифри готується розвивати ринок "віртуальних активів"

Міністерство цифрової трансформації України та Stellar Development Foundation підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, в рамках якого працюватимуть над розробкою стратегії розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Джерело: Мінцифри і Stellar

Деталі: В рамках Меморандуму сторони працюватимуть над розвитком сучасної інфраструктури для ринку віртуальних активів та зміцнюватимуть статус України як інноваційної цифрової країни на фінансовому полі Східної Європи.

Меморандумом передбачається співпраця за такими напрямами:

розвиток ринку віртуальних активів в Україні;

надання підтримки проєктам, які спеціалізуються на віртуальних активах;

імплементація та врегулювання обігу стейблкоїнів в Україні;

сприяння розвитку цифрової валюти Національного банку в Україні.

Stellar Development Foundation офіційно почне працювати в Україні в серпні 2021 року.

Пряма мова заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова: "Продовжуємо працювати над створенням правового середовища для розвитку віртуальних активів в Україні.

Зокрема, співпраця зі Stellar Development Foundation сприятиме розвитку індустрії віртуальних активів в Україні та її інтеграції у світову фінансову екосистему. Ще одним важливим аспектом цієї співпраці є внесок у розвиток інфраструктури для української національної цифрової валюти.

Більшість провідних країн світу розробляють власні національні цифрові валюти. Національний банк України займається розробкою і вивченням випуску національної цифрової валюти з 2017 року.

Це свідчить про те, Україна рухається у напрямку однієї з найважливіших фінансових тенденцій. У міністерстві ми прагнемо забезпечити адаптивність нашої країни до технологічних змін та конкурентоспроможність на фінансовому ринку Східної Європи".

Пряма мова керівника Stellar Development Foundation Денелля Діксона: "Вважаємо, що віртуальні активи та національні цифрові валюти є однією з найважливіших інновацій у нашому житті, і ми раді долучитися до розбудови інфраструктури ринку віртуальних активів в Україні.

Мінцифра продемонструвала свою позицію щодо створення середовища інновацій для цифрової економіки. Ми з нетерпінням очікуємо співпраці з міністерством та іншими зацікавленими сторонами, залучених до розвитку віртуальних активів та нових фінансових інструментів, що базуються на платформі Stellar, для населення і бізнесу, та надання нових можливостей партнерства в Україні для підприємницької діяльності в екосистемі Stellar".

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Українська правда