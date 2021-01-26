Boeing 737 MAX знову дозволять літати до Європи

Агентство з безпеки польотів Європейського союзу (EASA) планує на цьому тижні скасувати дворічну заборону на польоти літаків моделі Boeing 737 MAX в аеропорти європейських міст.

Джерело: Reuters

Деталі: Після попереднього рішення у листопаді EASA проаналізувало звіти 38 експертів і прийшло до висновку, що нових технічних проблем у літаків 737 MAX немає.

У свою чергу родичі загиблих у катастрофах лайнера назвали підготовку рішення "передчасним, недоречним і навіть небезпечним".

Що передувало:

У листопаді США зняли власну заборону на польоти Boeing 737 MAX, за ними послідували Бразилія і Канада. Китай.

Літак Boeing 737 Max у вівторок, 29 грудня, уперше з березня 2019 року вилетів регулярним рейсом у США - літак авіакомпанії American Airlines виконав рейс Маямі-Нью-Йорк.

Нагадаємо: У листопаді 2020 року авіакомпанія Boeing отримала дозвіл від Федерального авіаційного управління США (Federal Aviation Administration, FAA) повернути в експлуатацію літаки Boeing 737 MAX, польоти яких були припинені після двох авіакатастроф.

У травні 2020 року компанія Boeing відновила виробництво лайнерів 737 Mаx, припинене через дві авіакатастрофи.

Boeing припинила виробництво реактивного літака в січні 2020 року, 400 лайнерів були поставлені авіакомпаніям. Повернутися до експлуатації 737 Max після отримання всіх дозволів від регулятора корпорація планувала в середині року.

Польоти літаків цього типу були припинені після двох авіакатастроф - в Індонезії 29 жовтня 2018 року і в Ефіопії 10 березня 2019 року. В авіакатастрофах загинуло 346 осіб. В обох випадках слідство вважає причиною аварії збій в роботі системи MCAS, що відповідає за кут нахилу носа лайнера.

Українська правда