Всі розділи
Укр / Рус

Зеленський просив "слуг народу" підтримати Вітренка

Понеділок, 25 січня 2021, 21:40
 

Президент Володимир Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу" і просив підтримати в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка при голосуванні в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі УП

Пряма мова Кравчук: "Просив підтримати Вітренка. Вважає його найбільш незалежним кандидатом, тобто рівновіддаленим від усіх бізнесових груп.

Також зазначив, що в галузі енергетики має бути повноцінний міністр".

Нагадуємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський Міненергетики

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Привітай Зеленського платіжкою": на Банковій протестували проти високих тарифів 25 січня 2021, 18:35
Зеленський прокоментував підписання кредитної угоди між "Укргазбанком" і IFC 25 січня 2021, 18:15
Влада очікує у 2021 році економічного зростання – нарада у Зеленського 22 січня 2021, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!