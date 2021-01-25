Минулоріч у "зелену" енергетику інвестували 1,2 мільярда євро

Протягом 2020 року у "зелену" енергетику в Україні інвестували 1,24 млрд євро, потужність відновлюваної електроенергетики зросла на 22%.

Про це повідомляє Держенергоефективності.

Зазначається, що з інвестованих 1,2 млрд євро 46 млн євро інвестовано у проєкти з енергоефективності через програму "теплих кредитів" (35 млн євро кредитів) та енергосервіс (122 договори на суму 11 млн євро).

Усього проінвестовано 1,6 ГВт потужностей, найбільше - сонячних електростанцій (1169 МВт), ще 226 МВт - сонячні електростанції у приватних домогосподарствах. Щодо вітроелектростанцій, профінансовано 144 МВт потужностей.

"За рік близько 8 тис. родин перейшли на сонячні панелі. Таким чином, на початок 2021 року таких родин вже майже 30 тисяч", - коментують у Держенергоефективності. Загальна потужність всіх сонячних станцій у домогосподарствах - 780 МВт.

У цілому, загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла на 22% і сягнула 8,5 ГВт (+1,6 ГВт).

Економічна правда