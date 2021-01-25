В ЄС більше електроенергії виробляють з відновлювальних джерел, ніж з викопних
Відновлювальні джерела енергії "обігнали" викопне паливо у структурі електроенергетики Євросоюзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Згідно зі звітом аналітичних центрів Ember і Agora Energiewende, енергія вітру, сонця та інших відновлюваних джерел в минулому році склала 38% в структурі електроенергії в ЄС.
У той час як частка викопного палива, в першу чергу вугілля і газу, склала 37%.
Хоча сектор відновлювальних джерел енергії обійшов викопне паливо, загалом у ЄС спостерігається значна нерівність.
Наприклад, у Данії частка відновлювальних джерел становить 61%, у Німеччині - 33%, у той час як в Чехії та Словаччині - менше 5%.
Нагадаємо, міністр розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі Ігор Петрашко вважає, що Україна здатна разом із ЄС до 2050 року досягти кліматичної нейтральності.
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