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В ЄС більше електроенергії виробляють з відновлювальних джерел, ніж з викопних

Понеділок, 25 січня 2021, 15:20

Відновлювальні джерела енергії "обігнали" викопне паливо у структурі електроенергетики Євросоюзу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Згідно зі звітом аналітичних центрів Ember і Agora Energiewende, енергія вітру, сонця та інших відновлюваних джерел в минулому році склала 38% в структурі електроенергії в ЄС. 

У той час як частка викопного палива, в першу чергу вугілля і газу, склала 37%. 

Хоча сектор відновлювальних джерел енергії обійшов викопне паливо, загалом у ЄС спостерігається значна нерівність.

Наприклад, у Данії частка відновлювальних джерел становить 61%, у Німеччині - 33%, у той час як в Чехії та Словаччині - менше 5%. 

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, сільського господарства і торгівлі Ігор Петрашко вважає, що Україна здатна разом із ЄС до 2050 року досягти кліматичної нейтральності.

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Європейська правда

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електроенергія енергетика

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