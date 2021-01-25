Digital Agro Day-перша онлайн-конференція з просування агроіндустрії в Інтернеті
Як відзначають експерти, діджіталізація промисловості послужить основним фактором зростання світової економіки. І в першу чергу саме від власників залежить буде компанія розвиватися або стояти на місці. Щоб бути в числі лідерів, важливо йти в ногу з часом.
На сьогоднішній день digital просування є найбільш ефективним інструментом розвитку компанії. Сучасній людині важко уявити життя без цифрових технологій, і розуміючи цей фактор компанії повинні адаптувати свій бізнес під інтереси свого споживача.
Як інтернет змінив напрямок агро індустрії? Як не упустити можливості, які відкриваються з використанням digital-технологій? Які переваги виходу аграрного бізнесу в онлайн?
Відповіді на всі ці питання ви можете дізнатися 11 лютого на онлайн-конференції Digatal Agro Day.
Ми зібрали 17 спікерів - кращих представників топових агро компаній, таких як AgriChain (Астарта-Київ), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, SmartFarming, FAIR Agency, Httpool і багатьох інших.
Вас чекають 9 годин продуктивного навчання на реальних прикладах. Спікери в подробицях розкажуть про свої кращі результати, і як їх досягали, про свої успіхи і невдачі, про труднощі, з якими стикалися в просуванні в мережі.
На конференції ви дізнаєтесь:
- Які тренди інтернет-маркетингу в агросфері очікують у 2021
- Технології та результати збільшення продажів агро бізнесу через інтернет
- Як інтегрувати digital-стратегію в загальну стратегію агро бренду
- Яка перспектива ринку аграрного e-commerce
- За допомогою яких каналів можна отримувати 2 млн переглядів на місяць
- Як забезпечити ефективний контроль за процесами на підприємстві
- Як залучити покупців на сайт
- Як працює smm просування для агро
- Які перспективи діджитал просування кредитних програм для агросектору
Для кого ця конференція?
- Для керівників, топ-менеджерів і власників агро компаній
- Для тих, хто займається маркетингом та інтернет-маркетингом в агросфері
- Для фахівців, які просувають агро напрямок в інтернеті
- Для аграріїв, які хочуть розбиратися в основах digital-маркетингу
Онлайн-конференція Digital Agro Day доступна для всіх бажаючих.
Щоб взяти участь потрібно зареєструватися за посиланням.
Якщо ви не зможете бути присутнім на конференції в день її проведення, ви можете придбати відеозапис і переглядати її в будь-який зручний час.
До 11 лютого 2021 року для всіх учасників діє знижка 15% на покупку відеозапису за промокодом agroday.
Разом з доступом до конференції в день проведення, кожен учасник отримає можливість задати питання спікеру в прямому ефірі, отримати подарунки від організаторів та партнерів.
Реєструйтеся на конференцію за посиланням. Поспішайте зайняти своє місце!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool
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