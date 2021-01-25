Digital Agro Day-перша онлайн-конференція з просування агроіндустрії в Інтернеті

Як відзначають експерти, діджіталізація промисловості послужить основним фактором зростання світової економіки. І в першу чергу саме від власників залежить буде компанія розвиватися або стояти на місці. Щоб бути в числі лідерів, важливо йти в ногу з часом.

На сьогоднішній день digital просування є найбільш ефективним інструментом розвитку компанії. Сучасній людині важко уявити життя без цифрових технологій, і розуміючи цей фактор компанії повинні адаптувати свій бізнес під інтереси свого споживача.

Як інтернет змінив напрямок агро індустрії? Як не упустити можливості, які відкриваються з використанням digital-технологій? Які переваги виходу аграрного бізнесу в онлайн?

Відповіді на всі ці питання ви можете дізнатися 11 лютого на онлайн-конференції Digatal Agro Day.

Ми зібрали 17 спікерів - кращих представників топових агро компаній, таких як AgriChain (Астарта-Київ), МХП, Kernel, BioNorma, Syngenta, Agricom Group, SmartFarming, FAIR Agency, Httpool і багатьох інших.

Вас чекають 9 годин продуктивного навчання на реальних прикладах. Спікери в подробицях розкажуть про свої кращі результати, і як їх досягали, про свої успіхи і невдачі, про труднощі, з якими стикалися в просуванні в мережі.

На конференції ви дізнаєтесь:

Які тренди інтернет-маркетингу в агросфері очікують у 2021

Технології та результати збільшення продажів агро бізнесу через інтернет

Як інтегрувати digital-стратегію в загальну стратегію агро бренду

Яка перспектива ринку аграрного e-commerce

За допомогою яких каналів можна отримувати 2 млн переглядів на місяць

Як забезпечити ефективний контроль за процесами на підприємстві

Як залучити покупців на сайт

Як працює smm просування для агро

Які перспективи діджитал просування кредитних програм для агросектору

Для кого ця конференція?

Для керівників, топ-менеджерів і власників агро компаній

Для тих, хто займається маркетингом та інтернет-маркетингом в агросфері

Для фахівців, які просувають агро напрямок в інтернеті

Для аграріїв, які хочуть розбиратися в основах digital-маркетингу

Онлайн-конференція Digital Agro Day доступна для всіх бажаючих.

Щоб взяти участь потрібно зареєструватися за посиланням.

Якщо ви не зможете бути присутнім на конференції в день її проведення, ви можете придбати відеозапис і переглядати її в будь-який зручний час.

До 11 лютого 2021 року для всіх учасників діє знижка 15% на покупку відеозапису за промокодом agroday.

Разом з доступом до конференції в день проведення, кожен учасник отримає можливість задати питання спікеру в прямому ефірі, отримати подарунки від організаторів та партнерів.

Реєструйтеся на конференцію за посиланням. Поспішайте зайняти своє місце!

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Httpool