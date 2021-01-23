Вітренко вважає, що монополісти у лютому добровільно знизять ціну на газ

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко переконаний, що газові монополісти у лютому добровільно знизять ціну на блакитне паливо до того рівня, що раніше встановила держава.

Джерело: Вітренко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Я думаю, що монополісти будуть добровільно знижувати ціни до того граничного рівня, який встановила держава: 6,99. Що це означає для людей: та категорія, яка є найбільш вразливою до збільшення цін на газ – категорія, яка споживає газ для індивідуального опалення – сума платіжки знизиться у лютому у порівнянні з січнем на 500 грн. Замість того, щоб у платіжці було плюс 230 грн".

Деталі: За його словами, влада підтримує розвиток ринковий умов у газовій сфері, проте це має відбуватись ""в інтересах людей, а не в інтересах олігархів".

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