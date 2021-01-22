Мобільні оператори щороку зароблятимуть на 15-20% більше з кожного абонента

Середній дохід операторів мобільного зв'язку з одного абонента буде щорічно зростати на 15-20%, проте цьогоріч зростання цін на послуги телекому не передбачається.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Оператори мобільного зв’язку запевняють, що наразі не очікують значних змін у тарифах для споживачів.

"Вартість мобільного зв'язку в Україні – одна з найменших у світі, але ми не очікуємо значного зростання", – запевняють у "Київстарі".

У "Vodafone Україні" стверджують, що тенденція 2021 року – це не підвищення ціни, а зміна тарифів відповідно до нових тенденцій у користуванні та попиті на послуги.

Є тенденція зниження вартості мегабайта, адже мобільним інтернетом стали користуватися більше й частіше, що збільшило обсяг інтернет-трафіку в тарифах. У Vodafone за 2020 рік ціна гігабайта знизилася на 12%.

На початку 2021 року мобільні оператори також підвищили вартість деяких тарифних планів.

У lifecell наголошують, що таке зростання цін для абонентів вплинуло кілька факторів, найголовніший з них – постійні інвестиції та роботи над розширенням ємності та географії 4G-мережі.

На зростання тарифів мобільних операторів також значно впливає падіння доходів від роумінгу.

Консультант учасників ринку телекомунікацій Роман Хіміч каже, що потрібно обговорювати не зміну тарифних планів, а зміну ARPU (середній дохід з одного абонента) мобільних операторів.

Наприклад, у третьому кварталі 2020 року "Київстар" мав ARPU 78 грн. У порівнянні з третім кварталом 2019 року цей показник зріс на 14,5%. За словами Хіміча, ARPU мобільних операторів буде лише зростати, як зростав усі ці роки.

"Темпи цього зростання навряд чи будуть відрізнятися від темпів попередніх років, – вважає експерт. – Це максимум 15-20% на рік у гривні. Більше не виходить, бо українські домогосподарства не мають грошей".

Більше про те, що впливає на тарифи телекому і на що чекати далі, читайте у матеріалі ЕП: Мобільні оператори втратили мільярди через пандемію. Що тепер буде з тарифами?

Економічна правда