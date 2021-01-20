Біржовий індекс Nasdaq сягнув історичного максимуму

Індекс The Nasdaq Composite, що включає майже усі представлені на технологічній біржі компанії, сягнув рекордного показника у 13 342.548 пункта.

Про це повідомляє Reuters.

Ринок відкривається з рекордними показниками на оптимістичних настроях інвесторів. 20 січня Джо Байден складає присягу президента США, що дає надію на майбутні пакети допомоги для економіки, а відповідно - її швидке відновлення.

Одна з компаній, представлена на ринку - Netflix. 20 січня вона заявила заявила про те, що більше не має потреби у мільярдних позиках для фінансування шоу завдяки значному припливу користувачів у 2020 році. Після оголошення, акції компанії злетіли на 15,11% до 577,59 долара.

Індекс The Nasdaq Composite враховує майже всі представлені на біржі Nasdaq техкомпанії. Він піднявся на 145,4 пункта (+1,1%) та сягнув історичного максимуму у 13342,548 пункта.

Індекс The Dow Jones Industrial Average піднявся на 87 пунктів (+0,28%) до 31017,54 пункта. S&P 500 піднявся на 17,3 пункта (+0,46%) до 3816,22 пункта.

Економічна правда