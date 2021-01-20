Антимонопольні органи ЄС проводять розслідування щодо рекламної практики Google

Антимонопольні регулятори ЄС звернулись до рекламодавців за інформацією щодо практики рекламних технологій Google.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останні три роки компанія Google, найбільша у світі пошукова система в Інтернеті, зазнала штрафу на загальну суму 8,25 мільярда євро за блокування конкурентів в Інтернет-магазинах, смартфонах Android та рекламі в Інтернеті.

Зараз вона стикається з двома розслідуваннями Європейського Союзу щодо своєї рекламної практики, зосередженими на технологіях та даних.

Google і Facebook разом захоплюють більше половини світового ринку продажів реклами. Наразі обидві компанії є об’єктом судового позову США щодо їх угоди 2018 року, яка надає клієнтам рекламодавців Facebook можливість розміщувати рекламу в мережі видавничих партнерів Google.

Google заявив, що співпрацює з Єврокомісією, чий 13-сторінковий опитувальник, надісланий рекламодавцям цього місяця, запитує про вплив використання за замовчуванням налаштування „Включити медійну мережу Google", введеного в 2018 році для пошукових кампаній у Google Ads.

"Ми конкуруємо з багатьма іншими представниками галузі та надаємо людям детальний контроль над тим, як їх інформація використовується для персоналізації реклами та обмежуємо обмін особистими даними для захисту конфіденційності людей", - заявила представник Google.

Комісія заявила, що анкети є частиною її розслідування щодо використання даних Google.

"Це розслідування охоплює всі сервіси Google, включаючи цифрову рекламу та мережу рекламних технологій", - заявив представник ЄС, який займається конкуренцією.

Європейська правда