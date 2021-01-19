Німецький концерн вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій США

Концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2", ставши першою німецькою компанією, яка залишила проєкт російського газопроводу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild, посилаючись на відповідні листи компанії, відправлені в США.

Німецьке видання стверджує, що рішення про вихід з проєкту було прийнято через загрозу санкцій з боку США, які могли вдарити по компанії всього через кілька тижнів.

Компанія, зареєстрована в Мангеймі, в 2019 році мала річний обсяг продажів в розмірі 4,3 мільярда євро.

Bilfinger підписав кілька контрактів з оператором газопроводу компанією Nord Stream 2 AG. У тому числі "на розробку, поставку та пусконалагодження систем безпеки при експлуатації газопроводу". Обсяг замовлення становив 15 мільйонів євро.

Крім того, Bilfinger підписав з росіянами контракт на "проєктування, поставку, монтаж і введення в експлуатацію теплоелектростанції, що працює на природному газі, потужністю 90 МВт+30 МВт" в німецькій точці виходу трубопроводу в Любміні.

У двох листах - повідомлення від грудня і підтвердження минулого тижня - Bilfinger поінформував США, що він буде дотримуватися положень "Закону про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESCA) і що всі партнерські відносини і контракти з "Північним потоком-2" розриваються.

Також про це була проінформована швейцарська трубопровідна компанія Nord Stream 2 AG, материнською компанією якої є російський державний енергетичний гігант "Газпром".

Як повідомлялося, Газпром" у випущеному ним проспекті єврооблігацій визнав, що існують ризики зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.

Європейська правда