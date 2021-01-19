У Кремлі заявили про намір добудувати "Північний потік-2" попри санкції США

Кремль заявив, що стежить за діями США, спрямованими на згортання проєкту "Північний потік-2", і підтверджує намір завершити цей проєкт.

Про це журналістам у вівторок заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Пєсков заявив, що "Північний потік-2" продовжує стикатися з "грубим, незаконним тиском з боку США", чиї дії спрямовані на введення "незаконних з точки зору міжнародного права обмежень щодо економічних операторів, які мають відношення до цього проєкту".

"Ми шкодуємо в зв'язку з цим, ми дуже уважно відстежуємо ситуацію, аналізуємо її", - заявив він.

Разом з тим Пєсков підкреслив, що в Москві мають намір "продовжити послідовну роботу з фіналізації цього проекту".

Нагадаємо, у вівторок 19 січня стало відомо, що "Газпром" вперше визнав існування ризиків зупинки чи згортання проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Міністерство економіки Німеччини у понеділок підтвердило, що США повідомили Берлін про наміри ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна", який будує газопровід "Північний потік-2".

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

У понеділок Німеччина призупинила дозвіл на добудову "Північного потоку-2" після скарги екологів.

Європейська правда