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Берлін шкодує про санкції США проти корабля РФ, який будує "Північний потік-2"

Вівторок, 19 січня 2021, 10:45
 

Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що США повідомили Берлін про наміри ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна", який будує газопровід "Північний потік-2". 

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Ми із жалем взяли до відома цю заяву", - сказав представник міністерства економіки в Берліні.

Німецьке ділове видання Handelsblatt раніше повідомило, що санкції США наберуть чинності у вівторок в рамках Закону про протидію американським противникам шляхом санкцій (CAATSA).

Санкції будуть введені проти російського трубопровідного корабля "Фортуна" та його власника KVT-RUS.

Згідно з даними про відстеження кораблів Refinitiv, "Фортуна" все ще знаходиться на якорі в Балтійському морі поблизу Ростока на півночі Німеччини.

З 15 січня будівництво магістралі мало поновитися у водах виключної економічної зони Данії. 

Прессекретар посольства США в Берліні заявив Handelsblatt, що Вашингтон і надалі вживатиме "всіх необхідних та відповідних заходів" для запобігання добудові "Північного потоку-2".

Європейська правда

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Німеччина США санкції РФ Північний потік

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