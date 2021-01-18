США запровадять санкції щодо російського корабля, який будує "Північний потік-2" - ЗМІ

Сполучені Штати планують ввести санкції щодо російського трубоукладача "Фортуна" та його власника, російської компанії KVT-RUS.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Handelsblat.

За даними видання, США вже поінформували про свої плани Німеччину та інших європейських партнерів.

Це буде перший випадок, коли США не лише погрожують санкціями, але фактично запровадять їх проти "Північного потоку-2".

Основою рішення є Закон про санкції CAATSA, скорочене від "Закон про протидію американським противникам шляхом санкцій", який нещодавно був посилений Конгресом США.

"Ми будемо продовжувати вживати всіх необхідних та відповідних заходів для запобігання "Північному потоку-2. Хоча ми не коментуємо майбутні санкційні заходи, ми будемо продовжувати обмін ідеями з союзниками та партнерами щодо потенційних питань санкцій", - заявив речник посольства США у Німеччині.

За його словами, американський уряд сподівається, "що Німеччина перегляне свою позицію щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того, як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. На сьогодні з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

З 15 січня будівництво магістралі мало поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

Нагадаємо, Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.

Європейська правда