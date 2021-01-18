В Угорщині заговорили про санкції проти соцмереж за "порушення свободи слова"

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга підняла питання про можливість накладення санкцій на компанії, що працюють в соціальних мережах, за "систематичні порушення" свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Shadowban" означає дію провайдерів соціальних мереж, таємне, в політичних цілях, обмеження видимості і доступу до профілю користувача без вашого відома. Щоб зменшити їх охоплення, Facebook також обмежує видимість християнських, консервативних і правих поглядів. У мене також є особистий досвід в цьому", - написала Варга на своїй сторінці в Facebook, не вдаючись у подробиці.

Міністр сказала, що цього тижня зустрінеться з представниками угорського агентства по дотриманню конкуренції, щоб обговорити можливі покарання за те, що вона назвала недобросовісною комерційною практикою, а також скликає засідання комітету країни з питань цифрової свободи.

Варга заявила в своєму пості, що це питання має регулюватися на рівні Євросоюзу, але зазначила, що можуть знадобитися більш швидкі заходи: "Однак через систематичні зловживання нам, можливо, доведеться діяти раніше", - сказала вона.

В умовах зростаючої хвилі критики деякі урядовці скаржаться на те, що соціальні мережі, включаючи Facebook, намагаються обмежити консервативні погляди на своїх платформах.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його союзники контролюють значну частину приватних засобів масової інформації в країні.

У Варги майже 120 000 підписників у Facebook, а у Орбана - понад 1 мільйон, що становить понад 10% населення Угорщини. Прем'єр часто використовує Facebook, щоб оголошувати про рішення уряду з приводу COVID-19 або економічної політики.

Нагадаємо, Міністерство юстиції Польщі готує законопроєкт, який заборонить адміністраторам вебсайтів соціальних мереж видаляти повідомлення і блокувати користувачів.

Як відомо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

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Європейська правда