"Укрзалізниця" хоче відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму

Компанія "Укрзалізниця" працює над відновленням залізничного сполучення з територіями, що межують з Кримом.

Про це заявив керівник УЗ Володимир Жмак в інтерв'ю одному з телеканалів.

"Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо", - сказав Жмак.

Він також нагадав, що в кінці 2020 року "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Авдіївкою.

На думку Жмака, з гуманітарної та економічної точки зору, припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями і Росією для "Укрзалізниці" невигідно.

"З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках", - зазначив голова "Укрзалізниці".

Нагадуємо:

Наразі дістатися Криму з Києва потягом можна поїздом сполученням Київ – Новоолексіївка.