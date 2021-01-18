ТОП-5 кращих кросоверів з США за версією імпортера Auction Auto

За статистикою, кросовери займають №1 з продажу в усьому світі. Їх люблять за зручність, технологічність, розміри та стиль. І звичайно, позашляхові якості.

Цей сегмент активно розвивається і вибирати можна з більш ніж 100 моделей.

Компанія Auction Auto склала ТОП-10 кращих кросоверів 2021 року. Ми наводимо перші 5 з них, повний рейтинг дивиться на сайті імпортера.

5. Hyundai Kona 2021

Корейська міні-кросовер, в якому реалізовані всі актуальні досягнення Hyundai. Авто відрізняється простотою в управлінні та обслуговуванні, енергійним мотором з турбонаддувом, комфортним салоном і паливною економічністю.

У стандартній комплектації Hyundai Kona є 7-дюймовий сенсорний дисплей, підтримка Apple CarPlay і Android Auto, камера заднього виду, контроль стану водія, бесьключевой доступ. Повний привід доступний за окрему плату.

4. Kia Telluride 2021

Середньорозмірний кросовер з відмінною динамікою їзди, комфортним і просторим салоном, містким багажником, довгим список стандартних функцій і зручною в управлінні інформаційно-розважальною системою.

У базовій комплектації пропонується 8-дюймовий сенсорний дисплей в салоні, 3,8-літровий мотор V6 потужністю 291 к.с., 8-ступінчастою автоматичною трансмісією і переднім приводом (повний привід - опція).

3. Mazda CX-5 2021

Японський кросовер Mazda CX-5 — спортивний компактний варіант для тих, хто шукає більш преміальний рівень. Відрізняється спортивним управлінням, потужним мотором з турбонаддувом, розкішним інтер'єром, великим набором можливостей інформаційно-розважального спектру і довгим рядом асистентів водія.

Шість комплектацій, 10,25-дюймовий сенсорний екран в салоні, адаптивний круїз-контроль, попередження про лобове зіткнення, камера заднього виду та інші принади.

2. Hyundai Santa Fe 2020

Об'єктивно кращий середньорозмірний SUV в 2021 році. Бездоганне авто для сім'ї та молодих людей. Santa Fe цінують в США за комфортну їзду, паливну економічність, висококласний салон і масу технічних зручностей. І всі ці переваги пропонуються за помірний прайс.

Аукціон Авто радять "брати" чотирициліндровий агрегат з турбонаддувом потужністю 235 к.с. і 8-ступінчастим "автоматом". Повний привід є опціональним.

1. Honda CR-V 2021

Японський компактний кросовер Honda CR-V отримав найвищі оцінки від експертів Auction Auto. Вражає просторим салоном і щедрим вантажним простором, преміальною обробкою інтер'єру, відмінною якістю їзди з бадьорим прискоренням і економічною витратою палива.

У салоні є автоматичний клімат-контроль, 5-дюймовий дисплей, Bluetooth. Рекомендований мотор - чотирициліндровий агрегат з турбонаддувом потужністю 190 к.с. в поєднанні з варіатором CVT.

І вже за традицією, у Honda CR-V передній привід доступний як стандартний, повний привід - як опція.