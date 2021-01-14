Мешканці Ужгорода вийшли на новий тарифний мітинг

В Ужгороді під будівлею Закарпатської обласної державної організації відбувся протест щодо підняття цін на газ та електроенергію.

Джерело: Mukachevo.net

Деталі: Люди обурені, адже багато хто просто не в змозі оплатити комунальні послуги за такими тарифами.

До протестувальників вийшов голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, який повідомив, що напередодні уряд прийняв рішення про зниження ціни на газ на 30%.

Водночас журналісти зазначають, що місцевих жителів це не дуже заспокоїло, адже не відомо чи діятиме зниження ціни лише на період карантину, чи продовжиться й надалі.

Також мітингарі вимагали від представника влади пояснити, чому розділили тариф на газопостачання та доставку та що буде далі з тарифом на електроенергію.

Що було раніше: 13 січня після наради, яку скликали на тлі протестів проти підвищення тарифів, в Офісі президента повідомили, що за ініціативою Зеленського було ухвалено рішення про перехід на ручне управління: на період карантинних обмежень ціну на газ регулюватиме не ринок, а держава.

Пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За даними влади, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. За словами в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це рішення має бути впроваджене й повністю запрацює вже з лютого.

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Українська правда