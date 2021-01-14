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Facebook та Twitter сумарно втратили понад 50 мільярдів ринкової вартості

Четвер, 14 січня 2021, 13:51
 

Facebook та Twitter разом втратили понад 50 мільярдів капіталізації після блокування акаунтів президента США Дональда Трампа у зв’язку з подіями у Капітолії.

Про це повідомляє Business Insider.

Акції Facebook витратили у вартості 4% 11 січня та 2,2% 12 січня. Станом на закриття ринку 13 січня ціна встановилась на рівні 251,64 долара. Компанія втратила близько 47,6 мільярдів доларів капіталізації у порівнянні до 8 січня та вартує близько 716 мільярдів доларів.

Акції Twitter також продовжили скорочуватись: на 6,4% 11 січня та на 2,4% 12 січня. 13 січня акції почали зростати знову, на 2,9%, ціна встановилася на рівні 47,22 долара, а капіталізація становить 37,6 мільярда. 

Проти 8 січня ринкова вартість Twitter Inc. скоротилась на близько 3,5 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% у перший торговий день після того, як пізно в п’ятницю компанія назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Після штурму Капітолія 6 січня Twitter видалив аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства.

Економічна правда

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