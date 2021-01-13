"Тарифний протест" блокував дорогу на Київ у Житомирі

У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ і електроенергію перекривали вулицю Київську, заблокувавши виїзд із міста.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук. Заявив, що протестувальники вимагають проведення позачергових сесій (місцевих рад – ред.) і підготовки звернень до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію.

За різними даними участь в акції взяли кількасот людей.

Спочатку мешканці зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.

Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.

Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11.00. Вона розпочнеться біля облгазу, а далі люди підуть під обленерго та міську раду.

Передісторія:

З 1 січня в Україні виросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Буковині, Прикарпатті, Закарпатті, Сумщині, Чернігівщині.

Президент Володимир Зеленський поставив Кабміну завдання терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення, заявивши, що "ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян".

Міністерство енергетики розглядає варіанти зміни механізму формування ціни на природний газ для побутових споживачів.

Через тарифну ситуацію голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере 13 січня о 16:00 нараду за участі прем’єра і голів парламентських фракцій та груп.

Українська правда