Зеленський наказав уряду детально пояснити людям про карантин

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, що діють з 8 по 24 січня.

Джерело: Офіс президента за результатами наради щодо запобігання COVID-19

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми".

Деталі: У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, в Україні немає комендантської години, працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія.

Крім того, за словами Шмигаля, уряд дозволив усім працювати під час свят, тож усі підприємці мали можливість заробити.

Передісторія:

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.