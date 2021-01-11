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Зеленський наказав уряду детально пояснити людям про карантин

Понеділок, 11 січня 2021, 16:30
 

Президент Володимир Зеленський дав завдання Кабінету міністрів якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, що діють з 8 по 24 січня.

Джерело: Офіс президента за результатами наради щодо запобігання COVID-19

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду якнайшвидше вийти з детальною презентацією всіх обмежень, щоб бізнес розумів, як він може працювати, а також щоб уникнути непорозумінь між владою та людьми".

Деталі: У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни у європейських країнах. Зокрема, в Україні немає комендантської години, працює транспорт, дозволена робота кіосків, продаються продукти харчування й побутова хімія.

Крім того, за словами Шмигаля, уряд дозволив усім працювати під час свят, тож усі підприємці мали можливість заробити.  

Передісторія: 

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

Українська правда

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Зеленський Кабмін карантин

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