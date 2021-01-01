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Мінімальна зарплата зросла до 6 тисяч

П'ятниця, 1 січня 2021, 11:05
 
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З 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 6 тисяч гривень.

Джерело: Держбюджет на 2021 рік

Деталі: З 1 січня мінімальна заробітна плата зростає на 1 тисячу гривень – від 5000 до 6000 гривень.

А з 1 грудня 2021 року цей показник становитиме 6,5 тисяч гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

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Мінімальну зарплату з 1 січня підвищують: як це вплине на бюджет

Нагадаємо: 25 грудня президент Володимир Зеленський підписавзакон про державний бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

Українська правда

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