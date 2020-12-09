Третя спроба підкупу голови Фонду держмайна: затриманому повідомили про підозру

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко

НАБУ і САП повідомили про підозру експосадовцю АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі), якого викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що він запропонував очільнику ФДМУ 100 тис доларів за призначення на посаду генерального директора АТ.

"Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис доларів до та решту - після призначення.

Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тис доларів як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді", - додали у відомстві.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо:

НАБУ і САП викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку експосадовця АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі) за працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства (входить до сфери управління ФДМУ).

Економічна правда