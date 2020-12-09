Посилений карантин у січні: як працюватиме транспорт

Водночас Шмигаль наголосив, що держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо ситуація погіршиться.
Економічна правда
Під час додаткових карантинних обмежень у січні 2021 року робота транспорту не зупинятиметься - зокрема, автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння.
Про це у Telegram за підсумками засідання уряду повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення", - написав він.
Міністр додав, що внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.
"Під час авіаподорожей закордон перевіряйте умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир", - зазначив Криклій.
За його словами, метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння.
Оператори поштового зв'язку працюватимуть у звичайному режимі, без змін.
Нагадаємо:
Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
Водночас Шмигаль наголосив, що держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо ситуація погіршиться.
Економічна правда
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