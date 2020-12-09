У листопаді попит на вживані легкові авто зріс на 12% – асоціація
У листопаді на українські номери перейшли 32,2 тисяч іномарок з пробігом - це на 12% більше порівняно з показником листопада минулого року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
"У результаті кількість реєстрацій імпортованого секонд-хенду в 4,5 раза перевищила обсяг листопадового ринку нових авто. Найпопулярнішим автомобілями поміж тих, що перейшли у листопаді на українську "прописку", були: Renault Megane - 2046 шт.; Volkswagen Passat - 1731 шт.; Skoda Octavia - 1643 шт.; Volkswagen Golf - 1579 шт.; Ford Focus - 1249 шт", - йдеться у повідомленні.
Загалом з початку року на українські номери перейшли більше 313,3 тисяч ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів - це в чотири рази більше реалізації нових машин за той самий період.
Нагадаємо:
У листопаді 2020 року українські заводи виготовили 638 одиниць автотранспортних засобів - цей показник майже на чверть кращий минулорічного, але відносно жовтня 2020-го падіння становило 7%.
Економічна правда
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