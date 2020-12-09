METRO закликає українців підтримати ресторани у новорічний період

"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" розпочала масштабну інформаційну кампанію для підтримки бізнесу своїх HoReCa-клієнтів у новорічний період в умовах карантинних обмежень. Ініціатива #ЗамовЩобПідтримати триває від 8 грудня 2020 р. до 8 січня 2021 р. в усіх містах присутності METRO в Україні.

"Замовляйте в ресторанах – святкуйте вдома", закликає своїх клієнтів METRO Україна в рамках ініціативи #ЗамовЩобПідтримати.

Наприкінці цього складного року стресів та переживань, замовлення святкової вечері з найближчого ресторану допоможе не тільки порадувати близьких смачними стравами, але й допоможе підтримати сферу гастрономії, яка дуже постраждала від наслідків глобальної пандемії.

Інформаційна кампанія, що реалізується в рамках глобальної ініціативи METRO AG, має на меті підтримку закладів ресторанної індустрії та допомогу в залученні нових клієнтів. METRO бере на себе функцію комунікації, щоб розповідати людям по всій країні про ресторани поруч з ними та заохочувати їх замовляти готові страви додому, щоб подарувати собі святковий настрій, а своїй кухні – відпочинок на свята.

"Багато ресторанів зараз бореться за своє виживання. Через карантинні обмеження та загальне відчуття невизначеності і страху, майбутнє на найближчі місяці для наших HoReCa-клієнтів виглядає не надто перспективним.

Саме тому, за допомогою цієї ініціативи METRO хоче підтримати своїх клієнтів в Україні та в усьому світі, – коментує Тіно Цайске, генеральний директор "МЕТРО Кеш енд Кері Україна". – За допомогою цього проекту ми хочемо, щоб якомога більше наших кінцевих клієнтів скористалися послугами ресторанів, замовляючи у них святкові страви протягом новорічного сезону.

Таким чином, навіть в умовах карантину та соціального дистанціювання ми зможемо святкувати, насолоджуючись вишуканими стравами та, водночас, допомагаючи українським ресторанам зберегти свій бізнес.

А зекономлений на приготуванні час, якого завжди так не вистачає, ми зможемо приділити своїм рідним та близьким".

Кампанія передбачає безкоштовне просування понад 300 ресторанів у 26 містах.

Рекламна підтримка ресторанам надається за рахунок METRO на digital-майданчиках – спеціальна сторінка на офіційному сайті компанії, банерна реклама, промо у соціальних мережах, на профільних сайтах та пошукових платформах, на партнерських майданчиках, в рамках активностей з блогерами тощо.