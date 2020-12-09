У листопаді у річному вимірі автовиробництво зросло майже на чверть – асоціація

У листопаді 2020 року українські заводи виготовили 638 одиниць автотранспортних засобів - цей показник майже на чверть кращий минулорічного, але відносно жовтня 2020-го падіння становило 7%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що випуск легкових авто становив 545 одиниць - це на 24% більше за показник 2019 року, проте на 10% менше результату жовтня 2020-го.

"Відставання від жовтня було викликано зменшенням обсягів складання на заводі Єврокар, де за місяць було виготовлено 311 авто. В той же час на ЗАЗі, який у серпні відновив виробництво легкових автомобілів, виготовили 234 автівки.

Листопадовий результат в частині комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 9 машин, що на 4 шт. більше, ніж роком раніше і на 5 одиниць перевищило показник жовтня поточного року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, виробники автобусів минулого місяця виготовили 84 одиниці - це на 27% більше, ніж рік тому, і на 9% більше їх жовтневого результату

Загалом за 11 місяців з початку року в Україні було зібрано 4429 одиниць автотранспортних засобів - на 34% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Легкових автомобілів - 3756 шт. (-36%); комерційних - 45 шт. (-61%); автобусів - 628 шт. (-18%).

Нагадаємо:

У жовтні на українських заводах зібрали 687 одиниць автотранспортних засобів - випуск автотранспорту порівняно з результатом річної давнини знизився майже на чверть.

Економічна правда