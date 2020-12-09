Франція планує збудувати новий атомний авіаносець за 7 мільярдів євро

Франція планує у 2038 році ввести в дію новий атомний авіаносець, який замінить єдиний чинний французький авіаносний корабель з ядерною силовою установкою "Шарль де Голль".

Про це у вівторок, 8 серпня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон в ході візиту на підприємство Framatome, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

"Шарль де Голль" підійде до кінця свого життя в 2038 році. Тому я вирішив, що майбутній авіаносець для нашого військово-морського флоту, як і "Шарль де Голль", буде з атомною установкою", - заявив президент Макрон на заводі в Ле-Крезо, де виробляють деталі для ядерних реакторів цивільного і військового призначення.

Такого типу бойовими авіаносцями володіють лише держави з "клубу" найбільших військових держав. Макрон підкреслив, що атомні технології залишаються наріжним каменем французької стратегічної автономії і сил стримування.

Новітній атомний авіаносець буде будуватися на верфі в Сен-Назер. Вартість проєкту оцінюють у 7 мільярдів євро, пише газета Le Monde.

За інформацією Franceinfo, французька держава інвестує 1 млрд євро в проєкт на етапі розробки - до 2025 року, коли має розпочатися будівництво.

Очікується, що для його втілення будуть відкриті близько двох тисяч робочих місць в різних регіонах країни.

Будівництво планується завершити до 2036 року. Новий авіаносець повинен бути введений в експлуатацію до 2038-го і залишитися на службі до 2080 року.

Європейська правда