Агентство Fitch трохи покращило прогноз падіння світового ВВП у 2020 році

Рейтингове агентство Fitch Ratings дещо поліпшило прогноз падіння світового ВВП на 2020 рік - прогнозується, що глобальна економіка у цьому році впаде на 3,7% (у вересні очікували падіння на 4,4%).

Про це йдеться у доповіді Global Economic Outlook (GEO), передає "Інтерфакс-Україна".

Експерти агентства заявили, що відновлення економічної активності посилюватиметься та ставатиме більш стійким із середини 2021 року на тлі вакцинації проти COVID та ослаблення соціального дистанціювання.

"Аналітики дають більш позитивний прогноз попри те, що у 4 кварталі очікується відновлення падіння ВВП Великої Британії і країн єврозони через відновлення дії низки карантинних заходів для стримування пандемії. Прогноз обумовлений набагато швидшим відновленням глобальної активності, ніж це очікувалося, в третьому кварталі", - йдеться у повідомленні.

"Глобальний шлях відновлення є більш важким, ніж очікувалося, оскільки друга хвиля вірусу викликає нові обмеження, але новини про вакцини дуже позитивні для економічних перспектив на наступні два роки", - зазначив головний економіст Fitch Брайан Коултон.

При цьому, аналітики агентства прогнозують ріст світового ВВП у 2021 році до 5,3% із раніше прогнозованих 5,2%. У Fitch очікують, що економіка США зросте на 4,5% (раніше 4%), Китаю - на 8% (7,7%), єврозони - на 4,7% (гірше попередньої оцінки в 5,5%).

Очікування на 2022 рік також переглянули у бік підвищення, тепер прогнозують ріст глобальної економіки на 4%, а не на 3,6%.

Нагадаємо:

У третьому кварталі ВВП єврозони зріс на рекордні 12,7%, а країн ЄС - на 12,1%, після рекордного падіння через локдаун у другому кварталі 2020 року.