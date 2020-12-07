"Доступні кредити 5-7-9%": за тиждень видали ще понад півмільярда гривень
За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 275 позик на суму понад півмільярда гривень за останній тиждень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Уповноважені банки всього видали 275 кредитів, їхня загальна сума - 520 мільйонів гривень. З них 25% - рефінанс попередніх кредитів, 23% - інвестиційні кредити та 52% - антикризові кредити під 3% річних.
Частка кредитів рефінансу продовжує знижуватись. Минулого тижня вона становила 52,3%.
За весь час програми було видано 6334 позик сумою майже 14,7 мільярда.
Кількісно за весь час найбільше позик видав Приватбанк, який уклав 1 766 договорів. За сумою позик лідує Райффайзен Банк Аваль: він видав позик на 3,3 мільярда гривень, з яких 2,8 мільярда - кредити рефінансування.
Лише у трьох банках Інвестиційні кредити становлять більшу від рефінансування частку. Це Укргазбанк (71% інвестиційних від загальної суми), Приватбанк (53%), та Ощадбанк (44%).
Економічна правда
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