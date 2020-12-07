"Доступні кредити 5-7-9%": за тиждень видали ще понад півмільярда гривень

За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 275 позик на суму понад півмільярда гривень за останній тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Уповноважені банки всього видали 275 кредитів, їхня загальна сума - 520 мільйонів гривень. З них 25% - рефінанс попередніх кредитів, 23% - інвестиційні кредити та 52% - антикризові кредити під 3% річних.

Частка кредитів рефінансу продовжує знижуватись. Минулого тижня вона становила 52,3%.

За весь час програми було видано 6334 позик сумою майже 14,7 мільярда.

Кількісно за весь час найбільше позик видав Приватбанк, який уклав 1 766 договорів. За сумою позик лідує Райффайзен Банк Аваль: він видав позик на 3,3 мільярда гривень, з яких 2,8 мільярда - кредити рефінансування.

Лише у трьох банках Інвестиційні кредити становлять більшу від рефінансування частку. Це Укргазбанк (71% інвестиційних від загальної суми), Приватбанк (53%), та Ощадбанк (44%).

Економічна правда