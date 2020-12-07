ЄС встановив дедлайн для Угорщини і Польщі щодо погодження бюджету - ЗМІ

У Брюсселі очікують, що Варшава та Брюссель щонайпізніше до 8 грудня визначаться з тим, чи вони готові до перемовин і зняття блокування з довгострокового бюджету ЄС, чи планують ветувати його.

Як повідомляє RMF24, про це повідомив один з топ-посадовців ЄС, ім’я якого не розкривають, пише "Європейська правда".

"Нам потрібна або домовленість, або чітка позиція Польщі й Угорщини про вето на бюджет ЄС сьогодні, найпізніше - завтра. Якщо цього не станеться, ми почнемо рухатися за "планом Б", підготовленим Єврокомісією", - повідомив журналістам один з топ-посадовців ЄС, ім’я якого не розкривають.

За його словами, головуюча у Раді ЄС Німеччина та президент Євроради хочуть чітко розуміти, чи Польща й Угорщина готові до перемовин, чи на саміті накладуть вето на бюджет. На самому саміті дискусії будуть йти лише щодо окремих положень документа, але компроміс потрібно підготувати до зустрічі лідерів.

Також повідомляється, що голова Європейської ради Шарль Мішель планує розмову з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким.

Неофіційно, "план Б", який розглядають у Брюсселі - схвалення "попереднього" бюджету й фонду відновлення економіки без Польщі та Угорщини. Польща внаслідок цього рішення може втратити 64 млрд євро.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький і його угорський колега Віктор Орбан заявили, що не знімуть блокування бюджету ЄС поки його прийняття зв’язане з затвердженням механізму захисту верховенства права.

Європарламент закликав не йти на жодні поступки і прийняти бюджет ЄС, попри вето Польщі та Угорщини.

ЗМІ з посиланням на джерела вже повідомляли ймовірні варіанти обходу вето й погодження бюджету та фонду відновлення економіки без Варшави й Будапешта.

Європейська правда