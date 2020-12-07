У жовтні іпотеки видали на майже півмільярда - НБУ

У жовтні 2020 року банки видали іпотечних кредитів на 491 мільйон гривень, що є рекордним показником з 2018 року.

Про це повідомляє Нацбанк.

Карантин призупинив обсяги видач іпотек, проте з липня вони почали знову зростати. Так, у жовтні 2020 року банки видали 662 кредити сумою 491 мільйон гривень. Відносно жовтня минулоріч сума збільшилась на 82%, а порівняно з вереснем 2020 року – на 6%.

За січень-жовтень 2020 року всього видали 4,3 тисячі кредитів, що на 2,3% менше за торічні показники. Проте за збільшення середнього обсягу ці позики становлять на 22,8% більше за минулорічні показники - 2,75 мільярда гривень.

Середній обсяг кредиту збільшився з 700 тисяч гривень у вересні 2020 року до 741 тисяч гривень у жовтні.

Кредитування продовжує переважати на вторинному ринку: вторинка займає 87% усіх нових іпотечних кредитів за обсягом та кількістю. Її частка зросла з минулого року.

Середня ефективна відсоткова ставка у жовтні також знизилася: на вторинному ринку до 14,3%, на первинному – до 17,2% (у жовтні).

Географічно найбільше кредитів на найбільшу суму видали у Києві - 187 договори (28% від загальної кількості) сумою 208 мільйонів гривень (42% від загальної суми). Друге місце належить Харківській області - там уклали 63 договори сумою понад 34,8 мільйона гривень.

Економічна правда



