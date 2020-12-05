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Представник Microsoft в Україні увійшов до складу Ради директорів Американської торгівельної палати

Субота, 5 грудня 2020, 18:05

Представник Microsoft в Україні Ян Пітер де Йонг увійшов до складу Ради директорів Американської торговельної палати (АСС).

Про це повідомила бізнес-асоціація, передає Інтерфакс-Україна.

Як вказала АСС за підсумками щорічних виборів, решта складу Ради директорів залишився незмінним:

  • Юлія Бадрітдінова (McDonald's)
  • Олена Кошарна (Horizon Capital)
  • Олександр МакУортер (CITI)
  • Маттео патронів (Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄБРР)
  • Євген Шевченко (Carlsberg)
  • Мартін Вершлан (Roche).

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