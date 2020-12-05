Представник Microsoft в Україні увійшов до складу Ради директорів Американської торгівельної палати
Субота, 5 грудня 2020, 18:05
Представник Microsoft в Україні Ян Пітер де Йонг увійшов до складу Ради директорів Американської торговельної палати (АСС).
Про це повідомила бізнес-асоціація, передає Інтерфакс-Україна.
Як вказала АСС за підсумками щорічних виборів, решта складу Ради директорів залишився незмінним:
- Юлія Бадрітдінова (McDonald's)
- Олена Кошарна (Horizon Capital)
- Олександр МакУортер (CITI)
- Маттео патронів (Європейський банк реконструкції та розвитку, ЄБРР)
- Євген Шевченко (Carlsberg)
- Мартін Вершлан (Roche).
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