Підтримка бізнесу: Зеленський подякував Раді за прийняття поданих ним законопроєктів

Президент Володимир Зеленський подякував нардепам за прийняття поданих ним законопроєктів щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку "за" та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії.

Завдяки цим законам держава зможе надати компенсації тим, хто буде змушений призупинити свою діяльність через карантинні заходи, які можуть бути вжиті для стабілізації епідемічної ситуації в країні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №4430, який передбачає списання податкових боргів, звільнення від сплати єдиного соціального внеску та єдиного податку ФОП першої групи.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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Економічна правда