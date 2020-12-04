Курс валют на 4 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,25 - 28,28 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,28 - 28,29 гривні;
Євро – 34,38 - 34,40 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,23 – 28,44 гривні. Євро купують по 34,00 гривні, продають по 34,49 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,35 - 28,41 гривні, євро - 34,27 - 34,38 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 4 грудня на рівні 28,30 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,25- 28,28 гривні.
Економічна правда
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