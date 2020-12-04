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Трамп хоче ветувати оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку–2"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:50
 

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Про це він написав у Twitter.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту Про оборону. Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето!" - написав Трамп.

Раніше прессекретар Білого дому Кейлі Макінані повідомила, що Трамп заблокує бюджет, якщо із закону не видалять статтю 230. Це положення звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів, а також дає сервісам можливість виступати модераторами.

Напередодні Конгрес закінчив роботу над законопроектом про оборонний бюджет 2021 року.

У законопроєкт серед іншого також увійшли розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2". Зокрема, обмеження планується поширити на компанії, що "сприяють продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводу.

Європейська правда

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Північний потік Трамп США

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