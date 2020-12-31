Британія остаточно схвалила торгову угоду з ЄС та уникла "жорсткого" Brexit

У Британії ввечері 30 грудня остаточно схвалили торгову угоду з ЄС, попередивши "жорсткий" Brexit без угоди з 1 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Угода отримала статус закону після 14 годин парламентського процесу, фактично за один день. Про її затвердження королевою повідомили вже за 25 хвилин після опівночі 31 грудня.

У Палаті лордів проєкт пройшов за кілька годин після Палати представників, де його підтримали переважаючою більшістю - 551 голосом проти 73.

Деякі парламентарі критикували документ за недоліки щодо безпеки доступу до важливих баз даних, за невідповідність обіцянкам про риболовні права у британських водах та "білі плями" щодо прикордонного контролю у Гібралтарі та Північній Ірландії.

Борис Джонсон подякував депутатам і лордам за роботу над проєктом фактично за один день та закликав британців "зафіксувати мить", коли об 11 вечора 31 грудня перехідний період завершиться і Британія остаточно вийде з ЄС та єдиного ринку.

"Це стане новою ерою в історії нашої країни та її відносин з ЄС як найбільшим союзником. Ця мить нарешті настала і ми можемо зафіксувати її. Тепер доля цієї великої країни - твердо у наших власних руках. Ми приймаємо цей обов’язок з відчуттям мети та будемо ставити інтерес британців у центр всього, що ми робимо", - сказав Джонсон у своїй промові.

Нагадаємо, вранці 30 грудня глави керівних органів ЄС підписали угоду про торгівлю та співробітництво з Британією після виходу королівства зі складу Євросоюзу.

Далі угоду мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

Пізня домовленість щодо угоди означає, що парламентська ратифікація до кінця року неможлива, і тому йдеться про "тимчасове застосування" угоди з 1 січня.

Детальніше про це читайте у статті: Brexit на Різдво: як Британія та ЄС домовилися уникнути "жорсткого" розлучення.

Європейська правда