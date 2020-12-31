"Мясомаркет" від МХП демонструє найбільшу в українському ритейлі динаміку зростання

31 грудня відкривається 52-ий магазин нової торгової мережі агрохолдингу МХП "М’ясомаркет". Таким чином, компанія виконала анонсований влітку 2020 року план щодо створення до кінця року 50 сучасних гастрономічних бутиків, повідомили у пресслужбі МХП.

Загалом лише за останній місяць відкрилося 30 нових магазинів. За даними Асоціації "Рітейлерів України", мережа "М’ясомаркет" продемонструвала у грудні найбільшу динаміку зростання серед всіх без виключення ритейлерів України. В компанії також відзначають, що наступного року націлені перевершити свій власний рекорд по кількості відритих магазинів за один місяць.

CEO МХП Юрій Косюк неодноразово наголошував, що мережа "М'ясомаркет" є одним з етапів трансформації компанії з сировинної на кулінарну. Новий формат бізнесу агрохолдинг розвиває за системою франчайзингу, "М'ясомаркети" відкриваються за участі як існуючих, так і нових партнерів.

Разом із відкриттям магазинів нового формату, МХП впроваджує в Україні якісно новий рівень сервісу. У "М’ясомаркетах" працюють професійні м’ясні сомельє, завданням яких є допомога гостям у виборі м’яса, поради щодо його приготування та найкращих комбінацій з іншими продуктами та напоями, пропозиції готових рецептів тощо.

В МХП підкреслюють, що хочуть подарувати всім покупцям позитивні емоції. Формат магазинів дозволяє купувати супутні продовольчі товари: хлібо-булочну та молочну продукцію, бакалію, напої та соуси.

"М’ясомаркети" вже є у 34 населених пунктах з 19 областей України, найбільше представництво мають Київщина та Волинь – по 5 магазинів. Інша специфіка нової торгової мережі – понад 30% магазинів відкриваються у невеликих провінційних містах.

Для прикладу, ювілейний 50-ий "М’ясомаркет" відкрив партнер МХП Михайло Тихонюк у Камінь-Каширському Волинської області з населенням близько 13 тисяч чоловік.

Керівник управління по роботі з франчайзі в МХП Дмитро Морозов нагадав, що холдинг десятиліттями працює з франчайзингом.

Зокрема фірмова партнерська мережа "Наша Ряба" зараз є найбільшою продуктовою франчайзинговою мережею в Україні, що складається з 1750 торгових точок. За його словами, попри всі кризи 2020 року, МХП й надалі буде локомотивом розвитку бізнесів та надійним партнером.