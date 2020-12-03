У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
Адміністрація нового президента США Джо Байдена має забезпечити посилення торгових відносин із Україною.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
"Сполучені Штати і зараз є одним із ключових партнерів України, в тому числі – у таких важливих секторах, як ядерна енергетика. Ми очікуємо, що зміна адміністрації відкриє можливість для нашої співпраці у нових сектрах, таких як IT або штучний інтелект, а також очікуємо посилення нашої співпраці в енергетики, в першу чергу відновлюваній, та у торгівлі зрідженим газом",- заявив він.
Ігор Жовква також заявив про доцільність створення зони вільної торгівлі із США.
"Це дуже гарна ідея, над якою нам треба почати думати вже зараз. У нас є пакет пропозицій про посиленню торгівлі із Сполученими Штатами, і ми вже готові до діалогу з новою адміністрацією",- додав він.
Нагадаємо, раніше торговий представник України Тарас Качка висловив сумнів щодо того, що нова адміністрація у США підтримує таку ініціативу, але він вважає таку лібералізацію потрібною для України. Читайте детальніше: Тарас Качка: В очах європейських фермерів Україна абсолютно невиправдано стала монстром
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