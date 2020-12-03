Вартість ремонту 1 км доріг зросла удвічі, хоча ціни на матеріали майже не змінились – CoST Ukraine

Середня вартість 1 кілометра поточного середнього ремонту доріг у 2020 році зросла до 11,194 млн грн - це на 91,6% більше, ніж у 2019 році, при цьому вартість основних матеріалів, що використовуються в дорожньому будівництві, у 2020 році практично не змінилася.

Такі дані на брифінгу повідомив виконавчий директор ініціативи з прозорості CoST Ukraine Святослав Абрамов, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією публічного модуля аналітики ProZorro, середня вартість 1 км нового будівництва в 2020 році склала 90,216 млн грн (-14,3%), реконструкції - 36,061 млн грн (-44,7%), капітального ремонту - 25,184 млн грн (+ 4%).

За словами Абрамова, у той же час поточний середній ремонт наблизився до капітального ремонту за якістю виконання і обсягами проведення робіт. Крім того, збільшилася вартість через збільшення набору робіт, в тому числі - зміцнення основи.

Також CoST Ukraine додали, що вартість основних матеріалів, що використовуються в дорожньому будівництві, у 2020 році практично не змінилася.

Зокрема, вартість бітуму 60/90 (станом на жовтень 2020 року) впала на 12% і становила 13,9 тис грн; емульсії бітумної - впала на 8% і становила 14,7 тис грн; емульсії бітумної модифікованої - впала на 2% і становила 17 тис грн; щебенево-піщаної суміші С5 - підвищилася на 6% і становила 584 грн; щебенево-піщаної суміші С7 - підвищилася на 1% і становила 604 грн; асфальтобетонної суміші - впала на 1% і становила 2,6 тис грн; щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші - не змінилася і становила 3,4 тис грн.

"Важливо розуміти, що застосування середнього поточного ремонту - це був вимушений захід. Впроваджується воно з 2012 року. Його впроваджують, оскільки це найпростіший спосіб реалізувати проєкт в рамках будівельного сезону. Важко сказати, наскільки це ефективно зараз. Реальний результат побачимо через кілька років", - сказав Абрамов.

"Якщо говорити про вартість поточного середнього ремонту, роботи виконані не просто так - зрізали асфальт і зверху щось накатали, а дійсно посилили основу, облаштували освітлення, бар'єрну огорожу. І це все є.

Звичайно, з відкритими даними потрібно ще працювати, це є в Prozorro, їх потрібно аналізувати, і ми далі будемо шукати шляхи, щоб це все автоматизувати. Але роботи оплачені не просто так ", - прокоментувала під час брифінгу голова Команди підтримки реформ при "Укравтодорі" Олександра Азархіна.