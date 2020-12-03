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В уряді розраховують, що дата приїзду місії МВФ буде відома цьогоріч

Четвер, 3 грудня 2020, 14:45
 

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже у цьому році.

Про це він сказав в інтерв'ю Корреспондент.net.

"Ми розраховуємо на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже в цьому році.

Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються з затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року буде виконано", - розповів голова уряду.

"Податкова служба вже виконала річний план з надходження, митниця поки відстає по плановим надходженням. Для цього є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент Митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію і навести порядок в її роботі", - додав він.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Економічна правда

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