В уряді розраховують, що дата приїзду місії МВФ буде відома цьогоріч

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже у цьому році.

Про це він сказав в інтерв'ю Корреспондент.net.

"Ми розраховуємо на оприлюднення дати приїзду місії фонду вже в цьому році.

Поточна ситуація в принципі дозволяє пережити паузу: 85% платежів казначейства здійснюються без затримок (до двох днів з моменту подачі заявки), 15% - виконуються з затримкою до п'яти днів. Бюджет 2020 року буде виконано", - розповів голова уряду.

"Податкова служба вже виконала річний план з надходження, митниця поки відстає по плановим надходженням. Для цього є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент Митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію і навести порядок в її роботі", - додав він.

Нагадаємо:

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Економічна правда