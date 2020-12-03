Банки продовжують позбавлятися проблемних активів

Частка проблемних активів у банках знизилася на 2,2%, тобто до 43,4% впродовж жовтня, найбільша частка - у Приватбанку.

Про це повідомляє Нацбанк.

За даними НБУ, загальна частка непрацюючих кредитів (Non-performing loan, NPL - ЕП) становить 43,4% на 1 листопада. Це на 5% менше за показники січня.

Для порівняння, у липні 2017 року показник становив 58% - це було найвищим значенням у світі.

Регулятор наголошує, що держбанки продовжують очищувати баланси від проблемних активів.Так, "Приватбанк" списав 38 мільярдів гривень непрацюючих кредитів, під які раніше було сформовано 100% резервів.

Наразі частка NPL у "Приватбанку" становить 76,7%, впродовж жовтня вона знизилась на 2,5%. Це найвищі показники серед банків України.

Загалом держбанки мають 59,1% проблемних кредитів, без урахування "Приватбанку" - 43,9%, У іноземних банківських груп показник становить 29,9%, з приватним капіталом - 16,4%.

Зазначається, що банки продовжать роботу зі стягнення боргів, і про прощення не йдеться.

Планується також реструктуризація життєздатних кредитів, стягнення застав з подальшою реалізацією та продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями.

НБУ нагадує, що наприкінці червня Рада з фінансової стабільності розглянула та схвалила представлені держбанками плани роботи, які передбачають скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за 3 роки.

Затвердження планів держбанків щодо NPL є також одним зі структурних маяків програми співпраці України з МВФ.

Економічна правда