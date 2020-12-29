Гендиректор Carlsberg Ukraine: Нам довелося демонтувати частину обладнання заводу і відправити його в Індію
Регулярне підвищення акцизу на пиво призвело до падіння ринку на 42% за 8 років і зниження завантаження потужностей заводів "Карлсберг Україна" до 50%.
Про це заявив генеральний директор "Карлсберг Україна" Євген Шевченко в інтерв'ю Економічній правді.
"Ми навіть частину обладнання з Запорізького заводу демонтували і відправили в Індію", - додав гендиректор компанії.
"Якщо продовжиться така динаміка ринку, яку ми бачимо зараз, якщо продовжиться постійне підвищення акцизу, один із заводів ми можемо закрити. Але який - ми поки не знаємо. Чи означатиме закриття продаж - швидше за все ні. Землю продамо, обладнання залишимо собі, відправимо в якусь іншу країну", - заявив Шевченко.
За його словами, держава жодного разу не виконала план за акцизними зборами після підвищення ставок.
"Пиво - це швидкообіговий споживчий товар, тому споживач реагує на будь-яке підвищення ціни зниженням кількості покупок", - вважає Шевченко.
Детальніше читайте в інтерв'ю: Євген Шевченко, Carlsberg Ukraine: Економічна криза в світі буде в 2021 або в 2022 році
Олександр Колесніченко, ЕП
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