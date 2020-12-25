Вето Трампа не загрожує фінансовій підтримці України – голова МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що вето президента США Дональда Трампа на оборонний бюджет не вплине на передбачений ним обсяг допомоги Україні.

Про це Кулеба сказав у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Кулеба підкреслив, що жодного стосунку вето Трампа до допомоги Україні не має, адже бюджет був заветований абсолютно з інших причин.

"Я даю вам стовідсоткові гарантії, що після того, як вето буде подолане або ситуація буде вирішена якимось іншим чином, сума підтримки України залишиться. Більше того, я переконаний, що наступного року загальна підтримка Сполученими Штатами України не просто збережеться, а ще посилиться. І ми будемо над цим наполегливо працювати", - підкреслив Кулеба.

Міністр також підтвердив, що оборонний бюджет США передбачає військову підтримку Україні в розмірі $250 млн.

"Але стверджувати, що Трамп наклав вето на закон, який включає підтримку України - це створює хибне враження в людей", - зазначив Кулеба.

Трамп неодноразово погрожував ветувати оборонний бюджет країни на 2021 рік і зробив це на цьому тижні.

Тепер Конгрес повинен знову зібрати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента. Палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.

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Європейська правда