Трамп ветував оборонний бюджет з допомогою для України і санкціями проти "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, наклав вето на оборонний бюджет, який передбачає фінансову допомогу Україні і санкції за участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

"Моя адміністрація визнає важливість Закону для нашої національної безпеки. На жаль, Закон не містить важливих заходів національної безпеки, включає положення, які не поважають наших ветеранів та історію нашої військової справи, і суперечить зусиллям моєї адміністрації поставити Америку на перше місце в наших заходах щодо національної безпеки та зовнішньої політики. Це "подарунок" Китаю та Росії", - йдеться заяві Трампа.

Закон про оборонний бюджет на 2021-й рік передбачає в тому числі військову допомогу Україні в розмірі $250 млн.

Закон також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Трамп неодноразово погрожував ветувати оборонний бюджет країни на 2021 рік.

Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, створення перешкод у виведенні американського контингенту з Німеччини та про перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових конфедератів.

Тепер Конгрес повинен знову зібрати достатню кількість голосів, щоб подолати вето президента. Палата представників висловила готовність голосувати 28 грудня, а Сенат – 29 грудня.

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Європейська правда