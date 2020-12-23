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Суд у Стокгольмі відхилив скаргу "Газпрому" щодо ціни газу для Польщі

Середа, 23 грудня 2020, 16:50
 

Апеляційний суд в Стокгольмі відхилив скаргу "Газпрому" про скасування вироку Арбітражного суду в Стокгольмі, винесеного в судовому розгляді за позовом польської компанії PGNiG щодо зниження контрактної ціни за газ за Ямальським контрактом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Money.pl.

Зокрема, Апеляційний суд Стокгольма відхилив скаргу "Газпрому" як неприйнятну.

Суд також стягнув з "Газпрому" на користь PGNiG кошти за судові витрати.

Вирок є правомочним. Апеляційний суд Стокгольма не дав дозволу подати апеляцію на рішення до Верховного суду, визнавши, що справа не має прецедентного характеру.

Нагадаємо, в березні 2020 року Арбітражний суд Стокгольма виніс рішення у справі між PGNiG з одного боку та  "Газпромом" і "Газпром експортом" - з іншого. Справа стосувалася ціни, що діє при поставках газу в Польщу за Ямальським контрактом.

Суд змінив цінову формулу на користь польської сторони, зв'язавши її з європейським ринком. Нова, нижча ціна буде застосовуватися до поставок, що здійснюються з 1 листопада 2014 року, коли PGNiG подала заявку на перегляд цієї формули.

Влітку  PGNiG отримала від російського концерну "Газпром" $1,5 млрд переплати за газ відповідно до рішення Арбітражного суду Стокгольма.

Європейська правда

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Газпром газ Польща

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