Курс валют на 23 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,44 - 28,46 гривні;

Євро – 34,63 - 34,65 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,52 гривні. Євро купують по 34,24 гривні, продають по 34,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,44 гривні, євро - 34,34 - 34,45 гривні.

Нагадуємо:

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,40 - 28,43 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 28,25 гривні.

Економічна правда