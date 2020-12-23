В Держдепі США кажуть, що Україна пообіцяла зняти усе обладнання Huawei з МЗС

Заступник держсекретаря США Кіт Крач заявив, що МЗС України демонтує усе обладнання компанії Huawei, встановлене на відомчих будівлях.

Джерело: Укрінформ, який цитує заступника держсекретаря США

Пряма мова: "Міністерство закордонних справ (України – ред.) вирішило прибрати усе обладнання Huawei зі своїх будівель, цього прикладу дотрималися й кілька інших урядових установ".

Деталі: Крач повідомив, що така домовленість була досягнути за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Він нагадав, що українська влада нещодавно відмовилася співпрацювати з Huawei у проєкті створення "розумного міста", віддавши перевагу американській Cisco.

За його словами, Україна також висловила зацікавленість у долученні до підтримуваної США ініціативи "Чиста мережа", учасники якої задля інформаційної безпеки відмовляються від використання послуг китайських телекомунікаційних компаній у розбудові мереж 5G.

Передісторія: З літа США обмежили доступ китайської технологічної компанії Huawei до американських технологій.

16 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України прибрала зі свого сайту та соціальних мереж інформацію про партнерство з компанією "Хуавей Україна".

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Державна служба спеціального зв'язку порушила законодавство України, підписавши меморандум про співпрацю з компанією "Хуавей Україна" без координації з МЗС.

Українська правда