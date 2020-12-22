Курс валют на 22 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,98 - 28,01 гривні;

Євро – 34,43 - 34,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,06 – 28,33 гривні. Євро купують по 34,00 гривні, продають по 34,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,25 гривні, євро - 34,16 - 34,25 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 22 грудня на рівні 28,04 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,82 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,01 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,23 гривні.

Економічна правда