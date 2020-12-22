Курс валют на 22 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,98 - 28,01 гривні;
Євро – 34,43 - 34,46 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,06 – 28,33 гривні. Євро купують по 34,00 гривні, продають по 34,50 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,25 гривні, євро - 34,16 - 34,25 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 22 грудня на рівні 28,04 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,82 гривні.
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,01 гривні.
21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,23 гривні.
Економічна правда
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