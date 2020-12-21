НБУ опублікував звіт про фінстабільність у рік коронакризи

Споживче кредитування відновлюється, юридичні ризики зростають, а на банки впродовж наступних двох років чекають зміни у вимогах до капіталізації та ваги ризику.

Про це йдеться у звіті НБУ.

З шести банківських ризиків збільшилися лише обсяги юридичного. У регуляторі зазначають, що причиною є "суперечливі рішення судів та скасування погоджених з МВФ антикорупційних реформ".

Валютні ризики, ризики ліквідності та прибутковості залишилися сталими, проте щодо останнього в НБУ зазначають можливе зростання. Причиною є звуження процентного спреду, тиск резервування на прибуток.

Окрім меншого кредитного ризику також зменшився ризик достатності капіталу завдяки докапіталізації великого держбанку.

НБУ зазначає, що "банки повинні готуватися до зниження прибутковості та запровадження нових вимог до капіталу".

Також уповільнилося споживче кредитування, у другому кварталі 2020 року відбувся суттєвий приріст обсягів прострочки. Так, упродовж 2021 року Нацбанк буде підвищувати вагу ризику за такими кредитами до 150%.

Фінансові компанії та ломбарди у ІІІ кварталі майже відновили обсяги нового кредитування.

Кредитний портфель також відновлюється, найшвидше зростає кредитування малого бізнесу. З липня спостерігається швидке зростання іпотеки попри кризу та значну невизначеність. Ключовий сприятливий фактор відновлення кредитування – суттєве зниження вартості позик.

У Нацбанку зазначають, що криза вплинула на капіталізацію банків м’якше за показники, яких очікував регулятор. Зокрема, це пояснюють економічним шоком, меншим за очікуваний, та стійкістю кредитного портфеля.

Регулятор також буде змінювати вимоги до капіталу банків згідно рекомендацій Базельського комітету впродовж наступних двох років. Наступного року зміняться вимоги до капіталу на покриття операційного та ринкового ризиків.

Також з наступного року НБУ підвищуватиме вагу ризику для цінних паперів у валюті, емітованих українським урядом.

Економічна правда